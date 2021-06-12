توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

الوكيل الإخباري - أعلن مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد عن توفر 55 فرصة عمل مؤقتة، ضمن مشروع العمل مقابل الأجر ' تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية'، والذي ينفذه المجلس بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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وقال رئيس المجلس، المهندس محمد الشمالي، إن فرص العمل خصصت للقاطنين ضمن مناطق بلديات معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، وبلدية لواء الوسطية، وبلدية خالد بن الوليد / منطقة المخيبة التحتا.



وبين أن مدة العمل في المشروع محددة بـ 3 شهور، يمنح العاملون خلالها أجرة يومية تبلغ 12 ديناراً تصرف شهرياً علاوة على مكافأة يوم إضافي، مع إشراكهم في الضمان الاجتماعي.



وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن تنظيف الشوارع والساحات العامة، وإزالة الأعشاب عن جوانب الطرق، وزراعة وتقليم الأشجار والعناية بالحدائق العامة وغيرها من أعمال، مشيراً إلى أنه يتم خلال تلك الأعمال جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وفرزها في المحطات التحويلية، والتي تمثل غاية المشروع الرئيسية.



ودعا الشمالي الراغبين بالعمل ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويقطنون في المناطق المعلن عنها إلى تقديم طلب في المكتب المخصص للوكالة الألمانية في مقر مجلس الخدمات المشتركة بمدينة إربد حتى نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين .

