الثلاثاء 21-03-2023
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الثلاثاء، 21-03-2023 09:17 ص

توقعات بأن تتراوح أحمال الكهرباء في رمضان من 2500 - 3000 ميجاواط

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الوكيل الإخباري - توقعت شركة الكهرباء الوطنية أن تتراوح أحمال النظام الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك ما بين 2500 ميحا واط إلى 3 آلاف ميجاواط، بحسب الحالة الجوية خلال تلك الفترة.اضافة اعلان


وتشير أرقام الشركة إلى أن حجم المبيعات من الطاقة الكهربائية إلى مختلف الجهات التي تزودها تراجعت بنسبة 2.61 % خلال الشهر الأول من العام الحالي وصولا إلى 1915.2 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 1966.5 جيجا واط/ ساعة خلال الشهر الأول من العام الماضي.

وبينت أنه تم بيع 1862.1 واط/ ساعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الاردنية والتوزيع واربد) مقارنة مع 1906.4جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بتراجع نسبته 2.4 % .

وزاد حجم الطاقة المباعة الى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الشهر الأول من العام بنسبة 9.5 % الى 34.7جيجا واط /ساعة من 31.7 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من العام 2022.

وتتجاوز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي 4 آلاف ميجاواط من مختلف مصادر التوليد، فيما تشير وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن الاستطاعة التوليدية من طاقتي الشمس والرياح تبلغ حاليا نحو 1600 ميغاواط.

 




 

 


 

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