توقعات بأن تتراوح اعداد الحجاج الأردنيين هذا العام بين 3500 - 4000 حاج

الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أعداد الحجاج الأردنيين للموسم الحالي سوف تتراوح من 3500 إلى 4000 حاج، وذلك حسب النسب التي تقررها السلطات السعودية.

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وإضاف الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أنه في عام 2019 كان عدد الحجاج من داخل السعودية وخارجها 2.5 مليون حاج، غير أن ما تقرر حتى الآن مليون حاج فقط، وهو رقم يمثل نسبة 40% فقط بالمقارنة مع مواسم حج سابقة.



وأشار إلى أن نسبة الحجاج من خارج السعودية تصل إلى 80% ومن داخلها 20%.



وتوقع الشاعر أن يكون هناك إقبالاً واضحاً على التسجيل للحج من الأردنيين هذا العام، نظراً لخصوصية مناسك الحج واختلافها عن العمرة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، أنه قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وإنه سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات المعتمدة .