توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول ملف العمرة، في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، على أن الإقبال على رحلات العمرة لا زال ضعيفاً، متوقعاً ارتفاع أسعار رحلة العمرة براً خلال شهر رمضان المبارك لتصل إلى 350 ديناراً.

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وارجع الشاعر، في تصريحات لـ " الوكيل الإخباري" ضعف الإقبال وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف فحجوص الـ PCR الخاص برحلات العمرة، والتي تتجاوز الـ 70 ديناراً، مقسمة على 3 فحوصات واحد عند الذهاب واثنين عند العودة ، إضافة إلى تعقيد إجراءات السفر بسبب كورونا والتخوفات من انتشار الفيروس.