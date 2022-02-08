توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول ملف العمرة، في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، على أن الإقبال على رحلات العمرة لا زال ضعيفاً، متوقعاً ارتفاع أسعار رحلة العمرة براً خلال شهر رمضان المبارك لتصل إلى 350 ديناراً.
وارجع الشاعر، في تصريحات لـ " الوكيل الإخباري" ضعف الإقبال وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف فحجوص الـ PCR الخاص برحلات العمرة، والتي تتجاوز الـ 70 ديناراً، مقسمة على 3 فحوصات واحد عند الذهاب واثنين عند العودة ، إضافة إلى تعقيد إجراءات السفر بسبب كورونا والتخوفات من انتشار الفيروس.
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وأشار الشاعر، إلى أن تكلفة رحلة العمرة في الوقت الحالي تصل إلى 310 دنانير براً، متوقعاً ارتفاعها لتصل إلى 350 دينارا خلال شهر رمضان ، وارتفاع رحلات العمرة جواً إلى أكثر من 600 دينار، حسب خطوط الطيران وفنادق الإقامة .
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الإثنين، عن تحديث إجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، موضحة أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.
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