الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

لماذا تطالب روسيا الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز بالروبل؟

عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

أسعار الذهب محلياً

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

سقوط حمولة قمح على طريق الزرقاء المفرق

توضيح هام من الغذاء والدواء حول المستحضرات التجميلية

عاجل

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 10:46 ص

توقعات بارتفاع الطلب على المعمول وكعك العيد والشوكلاتة

مع


الوكيل الإخباري - توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، ارتفاع الطلب على ضيافة العيد، ولا سيما المعمول وكعك العيد ومستلزمات إنتاجها والشوكلاتة.

اضافة اعلان


وأعرب حمادة في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله بتحسن الطلب على الحلويات خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص وتأجيل أقساط الأفراد من قبل البنوك للشهر الحالي، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وإلغاء الحظر بأشكاله كافة، والذي أثر بشكل كبير على القطاع التجاري خلال العامين الماضيين.


وأكد توفر جميع مستلزمات مواد إنتاج الحلويات، خصوصا مستلزمات تصنع المعمول من الطحين والسميد والسكر وعجوة التمر وغيرها بكميات كافية.
ولفت إلى أن أسعار الحلويات بمختلف أصنافها وكعك العيد لم يطرأ عليها أية زيادة، وأن أصحاب محال بيع الحلويات بأصنافها المختلفة ومستلزمات إنتاجها والقهوة والشوكولاتة والسكاكر والعصائر يعولون كثيرا على الأيام المتبقية قبل حلول العيد لإنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتهم.


وأوضح حمادة أن الحلويات المصنعة محليا تتمتع بجودة عالية مكنتها من الانتشار في مختلف الأسواق العالمية، وتسجيل علامات تجارية خاصة بها، مشيرا إلى وجود حوالي 18 ألف محل بالمملكة يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 130 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eed8bad7-339954_55_1633458898

المحامين ترفض التعديلات على قانوني "التنفيذ" و"العقوبات"

N02PTHnbIZ3bSf2IeO8A88KUxsSekuxWctgyPbDo

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

glJzDdjv6836RZbF2YnP9m0itmJvaXUmRgGjmVKq

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

هههههه

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

0L5A0226

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

56a5b856-4574-48ea-98e2-15cdfe5e74bb

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

أخبار متعلقة
1528163_0

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

fdcDnxulXo5xNtph0d17bdKuUIYYiyfoc8MifLSd

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

9179fe76-4af6-40a4-897e-f654c638e499

حركة نشطة بالأسواق بعد صرف رواتب الموظفين

420222114813108551045

إطلاق مبادرة كسوة عيد في الطفيلة

فففف

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

imgid493160

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً