توقعات بارتفاع الطلب على المعمول وكعك العيد والشوكلاتة

الوكيل الإخباري - توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، ارتفاع الطلب على ضيافة العيد، ولا سيما المعمول وكعك العيد ومستلزمات إنتاجها والشوكلاتة.

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وأعرب حمادة في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله بتحسن الطلب على الحلويات خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص وتأجيل أقساط الأفراد من قبل البنوك للشهر الحالي، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وإلغاء الحظر بأشكاله كافة، والذي أثر بشكل كبير على القطاع التجاري خلال العامين الماضيين.



وأكد توفر جميع مستلزمات مواد إنتاج الحلويات، خصوصا مستلزمات تصنع المعمول من الطحين والسميد والسكر وعجوة التمر وغيرها بكميات كافية.

ولفت إلى أن أسعار الحلويات بمختلف أصنافها وكعك العيد لم يطرأ عليها أية زيادة، وأن أصحاب محال بيع الحلويات بأصنافها المختلفة ومستلزمات إنتاجها والقهوة والشوكولاتة والسكاكر والعصائر يعولون كثيرا على الأيام المتبقية قبل حلول العيد لإنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتهم.



وأوضح حمادة أن الحلويات المصنعة محليا تتمتع بجودة عالية مكنتها من الانتشار في مختلف الأسواق العالمية، وتسجيل علامات تجارية خاصة بها، مشيرا إلى وجود حوالي 18 ألف محل بالمملكة يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 130 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.

