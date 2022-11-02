توقعات بارتفاع الطلب على مدافئ الكهرباء والوقود والمكيفات

الوكيل الاخباري - توقع ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، ارتفاع الطلب على المدافئ التي تعمل بالكهرباء أو الوقود وبجميع الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى المكيفات، خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه ضمن مستوياته المعتادة نسبة لهذا الوقت من السنة.

اضافة اعلان



وأكد الزعبي اليوم الأربعاء، وجود مخزون كبير من المدافئ لدى التجار، لافتا إلى أن المستوردين لم يستوردوا بضائع جديدة هذا الموسم؛ لتخوفهم من تراجع الطلب.



وبين أن الأسعار ضمن مستوياتها الاعتيادية، ومقاربة لأسعار الموسم الشتوي الماضي، آملا أن تنشط الحركة أكثر خلال الموسم الحالي.

