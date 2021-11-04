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الخميس، 04-11-2021 02:36 م

توقعات باستقبال العقبة اكثر من 120 الف سائح الموسم الحالي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- توقع نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مفوض السياحة شرحبيل ماضي ان يصل العقبة اكثر من 120 الف سائح خلال الموسم الحالي والذي بدء في الاول من الشهر الحالي ويستمر حتى ايار المقبل . اضافة اعلان


وقال ماضي في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ان اعداد السياح القادمين الى العقبة مرشح للزيادة لاكثر من ذلك مع زيادة الوجهات السياحية القادمة من 3 وجهات الى 16 وجهة من مناطق ودول مختلفة عبر شركات الطيران منخفضة التكاليف .

واوضح ماضي ان شركات الطيران منخفض التكاليف : راين أير ، ايزي جت ، ويز أير ، بدأت بالبيع المباشر للرحلات السياحية الى العقبة ، مشيراً الى ان ارتفاع عدد الوجهات السياحية القادمة من دول اوروبا ، واوربا الشرقية سيفتح الباب امام استقبال جنسيات وشرائح جديدة تزور العقبة لأول سينعش الحركة السياحية ويرفع نسب اشغال الفنادق .

 




 

 


 

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