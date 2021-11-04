توقعات باستقبال العقبة اكثر من 120 الف سائح الموسم الحالي

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-

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توقع نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مفوض السياحة شرحبيل ماضي ان يصل العقبة اكثر من 120 الف سائح خلال الموسم الحالي والذي بدء في الاول من الشهر الحالي ويستمر حتى ايار المقبل .وقال ماضي في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ان اعداد السياح القادمين الى العقبة مرشح للزيادة لاكثر من ذلك مع زيادة الوجهات السياحية القادمة من 3 وجهات الى 16 وجهة من مناطق ودول مختلفة عبر شركات الطيران منخفضة التكاليف .واوضح ماضي ان شركات الطيران منخفض التكاليف : راين أير ، ايزي جت ، ويز أير ، بدأت بالبيع المباشر للرحلات السياحية الى العقبة ، مشيراً الى ان ارتفاع عدد الوجهات السياحية القادمة من دول اوروبا ، واوربا الشرقية سيفتح الباب امام استقبال جنسيات وشرائح جديدة تزور العقبة لأول سينعش الحركة السياحية ويرفع نسب اشغال الفنادق .