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الأحد، 26-03-2023 09:39 ص

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة نيسان المقبل من 7- 10%

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم، إنه من المُتوقع أن تشهد أسعار المشتقات النفطية محلياً في تسعيرة شهر نيسان المقبل انخفاضاً حادا يتراوح من 7 -10%. 

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وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الانخفاض المُتوقع يأتي بعد الإنخفاض الكبير الذي شهده خام برنت عالمياً، على إثر أزمة المصارف الأمريكية، منوهاً إلى أسباب انخفاض الأسعار ما تزال قائمة وبقوة.

إضافة إلى سياسة التشديد المالي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، واستمرار رفع أسعار الفائدة وكلف الاقتراض ستؤدي إلى الانكماش وهي مرحلة سابقة للركود الذي سيؤثر على أسعار النفط إذا حدث.

ووفقا لمؤشر الأسعار انخفض سعر خام برنت 1.2% ليصل سعر البرميل إلى 74.99 دولاراً.

 




 

 


 

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