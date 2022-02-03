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توقعات بتخطي حاجز الـ100 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الخامس.. وللعاصمة "حصة الأسد"

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الخميس، 03-02-2022 09:38 م

توقعات بتخطي حاجز الـ100 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الخامس.. وللعاصمة "حصة الأسد"

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الوكيل الاخباري - سجّل الأردن أرقاما قياسية جديدة في المنحنى الوبائي بعد بلوغ الإصابات منذ بدء الأسبوع حدود 91 ألف إصابة.اضافة اعلان


ويبدأ الأسبوع الوبائي يوم السبت وينتهي يوم الجمعة، حيث من المتوقع مع انتهاء الأسبوع الوبائي الخامس تسجيل ما يزيد عن 100 ألف إصابة.

ووفق الأرقام من المواجز الإعلامية الخاصة بمستجدات الحالة الوبائية، فإنّ عدد الوفيات منذ بدء الأسبوع بلغ 114 حالة، فيما بلغت دخولات المستشفيات 1356 حالة.

وبلغت معدل إيجابية الفحوصات حتى يوم الخميس 27.1%.

وسجّلت العاصمة أعلى عدد من الإصابات بلغ نحو 43 ألف إصابة تلتها إربد ب12458 إصابة والزرقاء 9714 إصابة، فيما سجلت معان أقل الإصابات 793 إصابة يضاف لها إصابات البتراء التي بلغت 138 إصابة.


 




 

 


 

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