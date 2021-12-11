الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن الأردن سيمدد برنامج "استدامة"، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر لغاية حزيران 2022.

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وأضاف البنك، أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.



ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة.

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