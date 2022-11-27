توقعات برفع البنزين (90) 15 فلساً و (95) 20 فلساً والسولار 35 فلساً الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - قال خبير النفط والطاقة هاشم عقل إن التوقعات تشير الى أنه سيتم رفع أسعار المحروقات محليا خلال الشهر القادم.

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وأشار عقل لـ " الوكيل الإخباري" الى انه من المتوقع رفع لتر بنزين 90 بنسبة 1.6% أي 15 فلسا، وارتفاع بنزين 95 بنسبة 1.8% أي 20 فلسا، وارتفاع السولار بنسبة 4% أي 35 فلساً، وتثبيت الكاز حتى نهاية فصل الشتاء.



وأوضح ان ذلك يأتي نظرا للارتفاعات الحادة على أسعار البترول الخام منذ بداية الشهر، حيث تجاوزت 92 دولار ومن ثم انخفضت خلال الأيام الأخيرة الى 84-85 دولار الا ان هذا الانخفاض كان محدود الأثر على الارتفاعات العالية منذ بداية الشهر.



ودعا عقل الحكومة التخفيف على المواطن من خلال سرعة إنجاز تطبيق السقوف السعرية التي هي قيد الدراسة ومراجعة الضريبة .