توقعات برفع جميع القيود وعدم فرض ارتداء الكمامات بالاردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - طالب رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، الجمعة، بإصدار إحصائية مؤشرات كورونا بشكل أسبوعي وليس يومي، وتساءل عن الجدوى من إصدار الإحصائية اليومية.



وقال البدور لـ "المملكة"، إن "أرقام الموجز اليومي لمؤشرات كورونا تعني وزارة الصحة بشكل رئيسي، وليس الناس بشكل عام"، كما طالب باقتصار الفحوص على من يعاني أعراض كورونا.



"ممكن أن تكون الإصدارات أسبوعية وليست يومية وهو أمر منطقي أكثر من نشرها بشكل يومي"، وفق البدور الذي لم يستبعد نهاية الشهر المقبل رفع جميع القيود وعدم فرض ارتداء الكمامات.

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