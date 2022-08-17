توقعات بزيادة الطلب على الحلويات تزامنا مع إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري-

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توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، الأربعاء، ارتفاع الطلب الخميس على الحلويات بنسبة 50% ، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".وقال العواد إن الحركة الشرائية تزداد بشكل ملفت يوم إعلان نتائج التوجيهي، خاصة على بعض أصناف الحلويات مثل "الكنافة والوربات".وحول طبيعة الحركة الشرائية الحالية في المطاعم والحلويات قال إنها مقبولة حاليا متأملا زيادتها.يعقد وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الخميس، عند العاشرة صباحا مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام.