توقعات لأسئلة مبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي توقعات عديدة لأسئلة الثانوية العامة لمبحث اللغة الإنجليزية ليوم غد الإثنين.

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وكانت الأغلبية الساحقة للتوقعات أن تكون اسئلة هذا العام مشابهة للعام الذي قبله، حيث تنشر وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي اسئلة وأجوبة جميع الدورات السابقة، الأمر الذي يمكن الطلبة من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

وتبدأ الجلسة الاولى لامتحان اللغة الإنجليزية يوم الاثنين المقبل 28 يونيو 2021، في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تكون الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا لجميع الطلاب بالأخص الفرع الصناعي والزراعي في المملكة.

وبدوره موقع الوكيل يعرض للطلبه عبر موقعه رابط وزارة التربية والتعليم لمساندة الطلبة في مراجعة أسئلة السنوات السابقة، خصوصا اسئلة العام الماضي، والتي باستطاعتهم من خلال الرابط اختيار مبحث اللغة الإنجليزية واختيار زمن الدورة.

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