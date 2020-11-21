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توقعات وزارة الزراعة لأسعار الخضار والفواكه للفترة المقبلة

السبت، 21-11-2020 09:32 م

توقعات وزارة الزراعة لأسعار الخضار والفواكه للفترة المقبلة

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الوكيل الاخباري - توقعت وزارة الزراعة أن تبقى أسعار الخيار والكوسا والباذنجان والفلفل الحلوة والبطاطا والثوم ضمن معدلات أسعارها لمثل هذه الفترة من العام.
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وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه خلال متابعة الكميات اليومية التي تُورد إلى الأسواق المركزية وتوقعات الإنتاج، يلاحظ أن كميات الخضار تغطي حاجة السوق المحلي من معظم الأصناف خاصة مع زيادة الإنتاج في مناطق وادي الأردن والمناطق الجنوبية في وادي رم والقويرة والجفر بإنتاج البطاطا.

ورجحت استمرار ارتفاع أسعار البندورة (30 قرشاً) والزهرة (50 قرشاً) والبصل (30 قرشاً) بنسب حول 15 بالمئة عن معدلاتها لهذه الفترة لمدة أسبوعين تعود بعد ذلك للمستوى الاعتيادي.

أما محاصيل البرتقال والكلمنتينا والليمون والزيتون فمن المتوقتع أن تسجل أسعاراً أعلى بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، فيما يطرأ انخفاض على أسعار التفاح (لدخول المستورد) والجزر والملفوف خلال الأسبوع القادم وذلك حسب كميات الإنتاج المتوقعة.

وخمنت، استمرار أسعار الموز المحلي ضمن معدلاتها (75 قرشاً) للكغم، وارتفاع أسعار الموز الإكوادوري بسبب القيود التي تم استخدامها على هذا الصنف إلى مستوى 110 قروش للكيلوغرام الواحد.

 




 

 


 

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