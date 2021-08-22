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الأحد، 22-08-2021 07:45 م

توقع إجراء 120 عملية قسطرة وجراحة القلب بالبشير شهريا

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الوكيل الاخباري  - قال القائمون على مستشفى الجراحات التخصصية، التابع لمستشفيات البشير، إن قسم قسطرة وجراحة القلب، الذي دشن اليوم الأحد، سيوفر من فاتورة المعالجات الناتجة عن تحويل المرضى لخارج المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسط توقعات بإجراء أكثر من 120 عملية شهريا.اضافة اعلان


وكشف مدير مستشفى الجراحات التخصصية، الدكتور عبداللطيف الإبراهيم، الأحد أن قسم قسطرة وجراحة القلب أجرى اليوم 4 عمليات قسطرة قلبية، بعد إجراء عمليتي قسطرة يوم الخميس الماضي، مؤكدا أن القسم على استعداد لاستقبال المرضى من طوارئ وحدة القلب في مستشفيات البشير أو من جميع مستشفيات المملكة، وذلك في ضوء وجود أطباء اختصاص وكادر تمريضي مدرب وفرق مساندة وأجهزة طبية حديثة في القسم، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.

 




 

 


 

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