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توقع إنتاج 1400 طن من زيت الزيتون في جرش الموسم الحالي

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الثلاثاء، 09-11-2021 11:49 ص

توقع إنتاج 1400 طن من زيت الزيتون في جرش الموسم الحالي

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الوكيل الاخباري- توقع مدير زراعة جرش فايز الخوالدة، وصول إنتاج محافظة جرش من زيت الزيتون للموسم الحالي، 1400 طن من زيت الزيتون و1500 طن من ثمار الزيتون.

وأضاف أن مساحة الأراضي المزروعة في المحافظة بأشجار الزيتون تبلغ 100 ألف دونم، وفي المحافظة 15 معصرة زيت زيتون".

وتنظم فرق السلامة العامة بشكل يومي زيارات مفاجئة لمعاصر زيت الزيتون والساحات الخارجية للمعاصر، للتأكد من التزام المعاصر بشروط السلامة العامة وسلامة زيت الزيتون ووجود أختام على عبوة الزيت تظهر أنها من إنتاج العام الحالي، بحسب مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة المتصرف هاني الظليفي.

وقال الظليفي، الثلاثاء، "لن يكون هناك تهاون مع كل من يقوم بغش مادة زيت الزيتون وكل من يتم ضبطه سيتم تحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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