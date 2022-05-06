توقع ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية في المملكة .. من 260 -280 دينار

الوكيل الإخباري - توقع تجار ماشية أن يتجاوز سعر الأضحية البلدية من الاغنام في المملكة هذا العام 270 ديناراً.

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وقال مربي المواشي خالد سويلم لـ "الوكيل الإخباري" إن التوقعات تشير إلى أن تكون أسعار الاغنام البلدية خلال عيد الأضحى لهذا العام من 260-280 ديناراً، والروماني 230-250 ديناراً.



وأشار سويلم إلى أن اسعار الابقار متوقع أن تتجاوز 950 ديناراً، والجمال 1150 ديناراً.



وأكد على أن مربي المواشي جاهزين لتلبية طلبات المواطنين خلال عيد الاضحى، منوهة إلى أن الأضاحي البلدية متوفرة بكميات كافية.



وتوقع سويلم أن يكون الطلب على الاضاحي البلدية هذا العام قوياً بالمقارنة مع الاعوام الماضي.



ووفقاً للحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الاضحى سيكون في 9 تموز المقبل.