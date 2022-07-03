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الأحد، 03-07-2022 08:23 م

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - توقعت جمعية الكرك لتربية المواشي، الأحد، ارتفاع أسعار المواشي قبل يومين من عيد الأضحى وخلال أول يومين في العيد، حيث يزداد البيع، فيما أشارت وزارة الزراعة إلى أن الأسعار ترتفع عادة في أول يومين من العيد، وتنخفض خلال اليومين الأخيرين.

وقال رئيس الجمعية زعل الكواليت، لقناة "المملكة"، إن الأسعار قد تعود إلى مستواها خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح أن الزيادة قد تكون بين 5-10 % إذا حدثت، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت منذ فترة بسبب ارتفاع النقل والأعلاف.

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