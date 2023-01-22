توقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بالاردن بهذه النسب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ، اليوم الأحد، أن تقوم الحكومة برفع سعر البنزين بنوعيه 90.95 وسعر الديزل في شهر شباط المقبل.



وتوقع عقل ارتفاع سعر مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 3.5 % أي ما يعادل 35 فلسا لكل لتر، وسعر مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 2.6 % أي ما يعادل 30 فلسا لكل لتر، وأيضا ارتفاع سعر لتر الديزل 7 فلسات بنسبة أقل من 1 %.

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