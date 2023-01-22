الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

الأردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة

مفتي المملكة يعلن غدا غرة شهر رجب

الملك يصادق على القانون المعدل لقانون منطقة العقبة

الحكومة: نظام معدّل لنظام البحث العلمي

تمديد إعفاءات شركة الكهرباء الأردنية من الضريبة

توقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بالاردن بهذه النسب

ورشة تدريبية حول قانون الانتخاب الجديد في جامعة آل البيت

تجربة قيادة تفوق التوقعات مع سيارة ORA الكهربائية الجديدة كليا من جريت وول هافال

الأحد، 22-01-2023 07:02 م

توقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل بالاردن بهذه النسب

المحروقات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ، اليوم الأحد، أن تقوم الحكومة برفع سعر البنزين بنوعيه 90.95 وسعر الديزل في شهر شباط المقبل.

وتوقع عقل ارتفاع سعر مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 3.5 % أي ما يعادل 35 فلسا لكل لتر، وسعر مادة البنزين أوكتان 95 بنسبة 2.6 % أي ما يعادل 30 فلسا لكل لتر، وأيضا ارتفاع سعر لتر الديزل 7 فلسات بنسبة أقل من 1 %.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

1

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

w

ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة

1120222418412159075531

مفتي المملكة يعلن غدا غرة شهر رجب

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نظام معدّل لنظام البحث العلمي

eeee

تمديد إعفاءات شركة الكهرباء الأردنية من الضريبة

أخبار متعلقة
IMG_6029

الحكومة: لن يتم المساس بسعر الخبز

481508_1_1671812502

العسعس: 11.7% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2023

92022413346471428478

الحكومة: دعم الخبز مستمر ولن يتوقف

D2qbQtKXcAUxATz

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

12023412532496863903

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه

WhatsApp Image 2023-01-05 at 10.06.01 AM

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني