توقع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه خلال الأسبوعين المقبلين

الوكيل الإخباري - توقع رئيس اتحاد مزارعي الأردن عدنان خدام ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأردن خلال الأسبوعين المقبلين.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع كلف الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات بنسبة تتجاوز 250% وخسائر المزارعين المتراكمة ونقص المياه وتقلص المساحات وإلزامية إشراك العمالة بالضمان الاجتماعي أثرت بشكل مباشر على القطاع.



وأضاف أن كل الظروف الراهنة ضد المزارعين، ولو أن القوة الشرائية للمواطنين كبيرة لكانت الأسعار مرتفعة بشكل أكبر من الأسعار الحالية.



ودعا خدام الحكومة إلى إنقاذ القطاع الزراعي في الأردن من الانهيار، مشيرا إلى أنه رغم الظروف والتحديات التي يمر بها المزارعين إلا أن الأردن لديه فائض في الإنتاج.



وطالب بفتح باب التصدير للخارج لمساعدة المزارعين على تسويق إنتاجهم وعدم إلحاق خسائر إضافية بهم.



ولفت إلى أن المزارعين باتوا يبيعون محاصيلهم وإنتاجهم بسعر التكلفة بسبب ضعف القوة الشرائية.

واشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق وقلة المعروض.