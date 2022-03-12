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السبت، 12-03-2022 10:29 ص

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، أن ترتفع تكاليف رحلة اداء العمرة برا خلال شهر رمضان 50 دينارا، لتصل إلى 275.اضافة اعلان


وبيّن روبين، أن التوقعات تشير الى تزايدا بإقبال المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة وفي شهر رمضان، وذلك بعد الإجراءات التخفيفية التي بدأت بتطبيقها الحكومة أخيراً، والغاء الاشتراطات السعودية على القادمين من الخارج، ورفع الإجراءات الاحترازية بالمسجدين الحرام والنبوي.

وقال إن أعداد المعتمرين الذين غادروا الأردن براً وجواً لأداء مناسك العمرة منذ بداية العام الحالي وصلت الى قرابة 25 ألف معتمر، لافتاً الى أن هذه الأعداد ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة لجائحة كورونا.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تم رفعها من قبل السعودية، أوضح روبين أنه تم إلغاء شرط فحص "البي سي آر" للقادمين الى السعودية، والسماح بالصلاة في الحرم دون تصريح، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي الشريف.

واضاف انه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول الى المسجدين الحرام والنبوي، وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة للقادمين من الخارج، وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على المعتمرين.

ودعا روبين الى إعفاء شركات الحج والعمرة والمكاتب السياحية كافة، من رسوم تراخيص وزارة السياحة والآثار وأمانة عمان والبلديات، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة لهم. بترا

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