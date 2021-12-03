توقع ارتفاع حاجة الأردن من التزود المائي

الوكيل الإخباري - أظهرت الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021 -2030، أن كميات التزويد المائي في الأردن سترتفع من 286.5 مليون متر مكعب في عام 2015، إلى 449.5 مليون متر مكعب في العام 2040، وإلى 538.3 مليون متر مكعب في عام 2050.

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وأشارت بيانات الاستراتيجية، إلى أن التكلفة المالية المتوقعة للتزويد المائي حسب السيناريو المرتفع ستزيد من 515.7 مليون دينار في عام 2015 إلى نحو 809.2 مليون دينار في عام 2040، وإلى 968.9 مليون دينار في عام 2050، بحسب قناة المملكة.



الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021- 2030)، أطلقت الأربعاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



واستند الإطار المفاهيمي للاستراتيجية إلى نظرية التغيير، التي توضح كيفية ترابط مجموعة من النتائج على المدى القصير والمتوسط تمهيداً للوصول إلى هدف بعيد المدى، وتَشَكّل من أبعاد تمثلت بأربع مراحل هي، البناء، والاتاحة، والتمكين، ومرحلة الرفاه.



وتعد الاستراتيجية، وثيقة مرجعية أساسية تشمل النتائج والمخرجات والمؤشرات، التي يطمح الأردن إلى تحقيقها بالتعاون مع الشركاء كافة على المستوى القطاعي والوطني؛ وبما يسهم في تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تيسير تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.



وتستند الاستراتيجية إلى تشخيص الوضع القائم، وتستجيب كذلك للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتزامات الأردن بقرارات المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومتابعة توصياتها، والبناء على الدروس المستفادة ونتائج الاستراتيجية السابقة للسكان للأعوام ( 2000 -2020).

مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول/أكتوبر، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسكان للسنوات، حيث ترتكز أولوياتها على 4 محاور تتعلق بمحور الصحة والصحة الإنجابية والمحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور المرأة والشباب ومحور الهجرة واللجوء والأزمات.



وأكد مجلس الوزراء، ضرورة تعميم الاستراتيجية على الجهات المعنية للعمل بما جاء فيها مع مراعاة قيامها بإدراج مدخلات الاستراتيجية المرتبطة بعملها ضمن خططها وبرامجها القائمة و/ أو المستقبلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.