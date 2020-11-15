توقع ارتفاع وفيات كورونا بالاردن الى الاعلى عالمياً نسبة لعدد السكان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أظهر رسماً بيانياً وصول الأردن للمرتبة الاولى عالمياً بتسجيل إصابات فيروس كورونا نسبة لعدد السكان .كما سجل الأردن ،مؤخراً، أعلى نسبة وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم العربي .واشار تقرير لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل صدر اليوم الى السيناريوهات المتوقع حدوثها في الأردن والتي تنذر بكارثة صحية تفوق الكارثة الصحية التي حدثت في إيطاليا ونيويورك ومناطق أخرى من العالم .وتوقع المعهد ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات المتوقعة في الأردن بسبب فيروس كورونا، قد تصل إلى 5,593 وفاة بحلول نهاية هذا العام، أي بارتفاع يقدر بـأكثر من 6 أضعاف الرقم الذي توقعه المعهد ذاته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، استنادا للحالة الوبائية في الأردن آنذاك.واكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري إن الأردن يسجل إصابات بفيروس كورونا أعلى من الولايات المتحدة نسبة لعدد السكان.وحذر أخصائي الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من خطورة ما وصله الأردن من ارتفاع في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، واصفا الوضع الحالي بأنه خطير جدا وتداعياته كبيرة في حال استمراه.وسُجّلت في الاردن اليوم (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.