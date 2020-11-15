الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

تطورات المنخفض والحالة الجوية يوم الاثنين

القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي: الأردن يدخل في المرحلة الرابعة بتفشي كورونا

جامعة التكنولوجيا تطلق مشروعا لتدوير المخلفات العضوية المنزلية

البحرين : تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا

الأمانة: 7700 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي منذ أمس

تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

روسيا: 352 وفاة و 22572 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 16 وفاة و305 إصابات جديدة بكورونا

سلطنة عمان: 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا




الأحد، 15-11-2020 06:34 م

توقع ارتفاع وفيات كورونا بالاردن الى الاعلى عالمياً نسبة لعدد السكان

11202014151346813980397


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أظهر رسماً بيانياً وصول الأردن للمرتبة الاولى عالمياً بتسجيل إصابات فيروس كورونا نسبة لعدد السكان .
اضافة اعلان

كما سجل الأردن ،مؤخراً، أعلى نسبة وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم العربي .

 واشار تقرير لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل صدر اليوم الى السيناريوهات المتوقع حدوثها في الأردن والتي تنذر بكارثة صحية تفوق الكارثة الصحية التي حدثت في إيطاليا ونيويورك ومناطق أخرى من العالم .
 
وتوقع المعهد ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات المتوقعة في الأردن بسبب فيروس كورونا، قد تصل إلى 5,593 وفاة بحلول نهاية هذا العام، أي بارتفاع يقدر بـأكثر من 6 أضعاف الرقم الذي توقعه المعهد ذاته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، استنادا للحالة الوبائية في الأردن آنذاك.

واكد رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري إن الأردن يسجل إصابات بفيروس كورونا أعلى من الولايات المتحدة نسبة لعدد السكان.

وحذر أخصائي الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من خطورة ما وصله الأردن من ارتفاع في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، واصفا الوضع الحالي بأنه خطير جدا وتداعياته كبيرة في حال استمراه.

وسُجّلت في الاردن اليوم (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

1120201504913206173658

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي: الأردن يدخل في المرحلة الرابعة بتفشي كورونا

720201617811169400640

جامعة التكنولوجيا تطلق مشروعا لتدوير المخلفات العضوية المنزلية

1

الأمانة: 7700 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي منذ أمس

وزارة التربية والتعليم

تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

بببب

اصابة النائب نضال الحياري بكورونا

أخبار متعلقة
280923_18_1599407737

إقامة كرفانات لفحص كورونا في العقبة

a9c17133-5ce4-4475-a467-e4617d7b2e89

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

964dcd5c-439a-47b5-be4d-33f56b7f5a9b

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

63c64fd1-359e-4552-8ca8-0ebeb326809b

قرار حكومي مرتقب بشأن حظر الجمعة والسبت

17cc9711-9760-475f-b4ed-7ab8f0cc81ce

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

5202025133825179145509

الصحة: تفاجأنا بهذا التصرف رغم فرض الحظر