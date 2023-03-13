توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، سير أعمال إعادة تأهيل محطَّة مياه زيّ في محافظة البلقاء، التي تُعتبَر واحدة من أهمّ المصادر المائيَّة للشُّرب في المملكة وتزوِد العاصمة عمّان بنحو 40% من احتياجاتها بالإضافة إلى مناطق البلقاء والوسط.

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وأكد الخصاونة أن استمراريَّة تزويد المواطنين بمياه الشُّرب المطابِقة لأعلى المواصفات أمرٌ أساسي يجب عدم التَّساهل به تحت أيِّ ظرف.



تُجرى حاليَّاً أعمال إعادة تأهيل لمحطَّة زيّ بكلفة تُقدَّر بنحو (10,5) مليون دولار تشمل إعادة تأهيل المرافق الرَّئيسة في المحطَّة وفق أحدث المواصفات العالميَّة، ويتوقَّع استكمالها خلال شهر أيَّار/مايو المقبل، وفق رئاسة الوزراء.



كما أكد أهميَّة نظام ضبط جودة نوعيَّة المياه المستخدم في محطَّة زيّ، والذي يتابع نوعيَّة المياه الواردة للمحطَّة من قناة الملك عبدالله إلى حين وصولها إلى المحطة وإعادة ضخها للمواطنين.



وشدد الخصاونة على أهميَّة زيادة التَّوعية بالمحافظة على المياه من الهدر؛ لا سيما وأنَّ الأردن من أفقر ثلاث دول مائيَّاً على مستوى العالم.