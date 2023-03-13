الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

الاقتصاد الرقمي: 108ملايين رسالة قصيرة استقبلها الأردنيون عام 2022

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الإثنين، 13-03-2023 03:47 م

توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

640ef6bcb216e


الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، سير أعمال إعادة تأهيل محطَّة مياه زيّ في محافظة البلقاء، التي تُعتبَر واحدة من أهمّ المصادر المائيَّة للشُّرب في المملكة وتزوِد العاصمة عمّان بنحو 40% من احتياجاتها بالإضافة إلى مناطق البلقاء والوسط.

اضافة اعلان


وأكد الخصاونة أن استمراريَّة تزويد المواطنين بمياه الشُّرب المطابِقة لأعلى المواصفات أمرٌ أساسي يجب عدم التَّساهل به تحت أيِّ ظرف.


تُجرى حاليَّاً أعمال إعادة تأهيل لمحطَّة زيّ بكلفة تُقدَّر بنحو (10,5) مليون دولار تشمل إعادة تأهيل المرافق الرَّئيسة في المحطَّة وفق أحدث المواصفات العالميَّة، ويتوقَّع استكمالها خلال شهر أيَّار/مايو المقبل، وفق رئاسة الوزراء.


كما أكد أهميَّة نظام ضبط جودة نوعيَّة المياه المستخدم في محطَّة زيّ، والذي يتابع نوعيَّة المياه الواردة للمحطَّة من قناة الملك عبدالله إلى حين وصولها إلى المحطة وإعادة ضخها للمواطنين.


وشدد الخصاونة على أهميَّة زيادة التَّوعية بالمحافظة على المياه من الهدر؛ لا سيما وأنَّ الأردن من أفقر ثلاث دول مائيَّاً على مستوى العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202330105953318539385

الأمانة: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

2053340164

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

640f0526a203d

الخصاونة يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين

unnamed-2

180 ألف زائر للبترا في الشهرين الماضيين

640f15ad915af

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

21

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

أخبار متعلقة
image (6)

الخصاونة: وعدنا بإنجاز طريق حمرة الصحن- دير علا دون تأخير

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

0a8a558c-97ea-4ebc-835f-0a489f29aa44_sm

شلالات الرميمين في البلقاء تشهد واقعا مؤسفا واهمالا كبيرا

anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

1676203699187

رئيس الوزراء ينعى وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا العالول