توقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع أبراج السادس في تشرين الأول

الوكيل الإخباري - توقع أمين عمّان، يوسف الشواربة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "أبراج السادس" بعد استئناف العمل به، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وقال الشواربة إن المشروع "يسير حسب البرنامج المخطط له، نسبة الإنجاز أكبر بكثير ويسير حسب البرنامج المعد"، بعد أن تعثر منذ عام 2011.



وأضاف أن المرحلة الأولى لهذا المشروع تنتهي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر لهذا العام أو النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشار الشواربة إلى أن "المقاول بدأ منذ نحو شهرين في هذا المشروع هي أعمال مختلفة ومتنوعة، لم يتم استعراض نسبة الإنجاز فيه لكن العمل مستمر وبصورة سريعة جدا ومتقدم جدا بالإنجاز".