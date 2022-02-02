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الأربعاء، 02-02-2022 12:54 م

توقع انخفاض أسعار الخضار خلال أيام

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة والتموين ارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي من الخضار اليوم الأربعاء بعدما تراجعت خلال الأسبوعين الماضيبن بسبب موجة الصقيع وأدت لارتفاع الأسعار. 

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وتوقعت الزراعة والصناعة في بيان مشترك، معاودة أسعار الخضار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء ارتفاع الكميات الموردة للسوق. 

من جانبه قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان هناك زيادة ملحوظه اليوم على الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكة حيث سجلت الكميات اليوم ارتفاع وصل إلى ٣ آلاف طن بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغ ٢.٣ الف طن وأكد أيضا على استمرارية انسياب الكميات المناسبة للاحتياج المحلي من الخضار والفواكة خلال الأيام القادمة.

 

وبين المجالي ان كمية الواردات من البصل اليوم قد بلغت ٣٠٠ طن في حين لم تتجاوز ١٥٠ طن في الأسبوع الماضي وهذا ينطبق على البطاطا التي وصلت إلى ٤٦٠ طن اليوم بالمقارنة بـ٢٥٠ طن في الأسبوع الماضي وقد سجل الخيار ارتفاع طفيف في الكميات حيث بلغ الوارد اليوم ١١٠ طن في حين بلغ ٦٠ طن في الأسبوع الماضي مع بقاء الكميات الواردة من الكوسا دون الاحتياج المحلي نتيجه لتأثر محصول الكوسا بالمنخفض الجوي حيث يعتبر من المحاصيل  المكشوفة والحساسة من الصقيع.

 

وأكد استمرار الوزارة في متابعة الكميات الواردة للأسواق.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الوزارة على تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة ومتابعة للكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكةَ.


وأشار إلى أن ارتفاع الكميات الواردة اليوم من الخضار والفواكة للسوق ستنعكس على الأسعار وانخفاضها وبالتالي تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

 




 

 


 

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