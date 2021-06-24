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وفق تصريحات نقيب المقاولين الأردنيين

توقع بإصدار أمر دفاع جديد لإنقاذ قطاع الإنشاءات

أمر
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - وسط تفاؤل بإصدار أمر دفاع جديد ، فيما يتعلق بتعويض قطاع الإنشاءات من الضرر الحاصل نتيجة لجائحة كورونا ، فإن اجتماع مرتقب بين المقاولين الأردنيين ، ورئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، خلال الأيام القليلة القادمة .

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وكان نقيب المقاولين الأردنيين ، المهندس أحمد يعقوب ، أشار في وقت سابق أن الحكومة لم تأبه لمطالب القطاع الإنشائي المتمثلة ، بجعلها في قائمة "القطاعات الأكثر تضرّرا" ، جرّاء جائحة كورونا، لافتا أن القطاع تكبّد خسائر فادحة وصلت نحو (100) مليون دينار .

وأعرب عن استيائه حيال تضرّر القطاع، وقال - حينها - " تم مخاطبة الحكومة مرارا ، في سبيل تعويضنا ، نتيجة للجائحة ، دون جدوى " .

ولفت ، أن نسبة الزيادة على أسعار المواد الإنشائية ارتفعت بنحو 45%، وزاد " سيتم الوقوف على أسعار تلك المواد مع غرفة صناعة عمان ، والعمل على دراسة الأمر ".

وأوضح يعقوب لـ" الوكيل الإخباري" - في وقت سابق -  أن هنالك اجتماعا مرتقبا خلال الأيام القادمة ، مع رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، للوقوف على مطالب القطاع ، مُعربا عن أمله في أن يتم إصدار أمر دفاع جديد ، لإنقاذ القطاع الذي بات على شفا حفرة من الانهيار، على حدّ تعبيره.

 

 

 




 

 


 

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