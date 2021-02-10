توقع تسلّم الأردن 200 ألف جرعة لقاحات واقية من كوفيد-19 بنهاية آذار

الوكيل الاخباري -

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توقعت الحكومة، أن تتسلم وزارة الصحة أكثر من 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك"، المضادان لفيروس كورونا المستجد، مع نهاية شهر آذار/ مارس المقبل والعمل على تأمين المزيد منها.وقالت الحكومة، في ردها على استفسارات "المملكة"، على خطّ ساخن خصصته لتلقّي استفسارات الإعلاميين عبر الهاتف وتطبيق "واتساب"، أن وزارة الصحة تسلمت مجموعة جديدة من مطاعيم سينوفارم، وتواصلت عملية التطعيم، إضافة إلى كميّات استلمتها من مطعوميّ سينوفارم وفايرز منذ بداية تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي."من المقرر أن تستقبل الوزارة أيضا مجموعة جديدة من مطعوم فايزر اعتبارا من منتصف شهر شباط/ فبراير الحالي، وسيستمرّ تورديها بشكل دوريّ"، بحسب الرد الحكومي.وأكدت الحكومة أن "أنواع المطاعيم المستخدمة حتى الآن هي لقاحا سينوفارم وفايزر".