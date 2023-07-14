توقع تعرض محاصيل خضراوات للضرر مع ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الاخباري -

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توقع رئيس اتحاد المزارعين عدنان خدام، الجمعة، تعرض الخضار لأضرار عند تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في تأثر الأردن بدرجات حرارة مرتفعة.وأكد خدام عدم التبلغ بأضرار حتى اللحظة، الأ أنّه يرجح وقوعها على النباتات وعلى اللوزيات، وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على النبات وعلى عملية الإزهار بالنباتات.ويؤثر تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية على الخضار وخصوصا اللوزيات، وفق خدام الذي تابع: "لم نبلغ عن أضرار لكن في ظل الارتفاع لما بعد 40 درجة سيكون هناك أضرار وخصوصا على كافة النباتات ... الخضار والثمار والأشتال".ونصح المزارعين بري المزروعات خلال فترة المساء والصباح الباكر للتخفيف من حدة هذه الذروة، وطالب سلطة وادي الأردن برفع كميات مياه الري لمزارعي وادي الأردن وخصوصا مزارعي الحمضيات.