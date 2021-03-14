توقع تلقي 34 ألف شخص اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين

الوكيل الاخباري -

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يتوقع أن يتلقى الاثنين، 34 ألف شخص اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد مدير برنامج المطاعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل، الأحد.وقال أبو سل لـ "المملكة"، "من المقرر أن يتلقى الاثنين، 34 ألف مسجل على منصة المطاعيم مطعوم كورونا، موزعين على 80 مركز تطعيم في المملكة".وأشار إلى "افتتاح (الاثنين) مركزين جديدين للتطعيم أحدهما في الجامعة الأردنية والآخر في جامعة العلوم التطبيقية".وتلقى أكثر من 137 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل أقل من نصفهم على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.وأوضح المركز في بيان، أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 137399 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 48362 شخصا".ووصل عدد المسجلين على منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 504193 شخصا، وفق المركز.أبو سل تحدث عن تغيب 50 ألف مسجل على المنصة عن تلقي المطعوم.وكان الأردن أجاز الاستخدام الطارئ لـ 5 لقاحات مضادة للفيروس وهي: فايزر-بيونتك، وسينوفارم، واسترازينيكا، وجونسون اند جونسون، وسبوتنك في. وتستخدم المملكة حاليا 3 لقاحات هي: فايزر وسينوفارم واسترازينيكا.وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس.