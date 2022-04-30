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السبت، 30-04-2022 09:26 م

توقع حركة سياح وطيران غير مسبوقة في الأردن العام الحالي

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الوكيل الاخباري - توقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، السبت، أن تكون حركة السياح والطيران "غير مسبوقة" في الأردن خلال العام الحالي، وذلك نتيجة "الطلب الكبير" على المملكة.

وقال عربيات لقناة "المملكة"، إن "شركة الطيران الجديدة ‘ويز إير‘ إضافة نوعية لحركة الطيران في المملكة. 

الطيران منخفض التكاليف هو جزء من استراتيجية الهيئة وهو توجه للحكومة لضرورة جلب المزيد من الشركات منخفضة التكاليف إلى الأردن".

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