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توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية آذار

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السبت، 27-02-2021 01:54 م

كدفعة أولى من مبادرة كوفاكس

توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية آذار

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الوكيل الإخباري - توقعت وزارة الصحة السبت، وصول 641 ألف جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية آذار/مارس، كدفعة أولى من مبادرة كوفاكس.

وقال رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو سل، خلال تصريحات صحافية إن الوزارة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك، و600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في نهاية آذار/ مارس ضمن مبادرة ضمن كوفاكس.

ومن جهتها ، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  خلال شباط/ فبراير، أن وزارة الصحة تنتظر وصول 41 ألف جرعة من فايرز في شباط /فبراير، و370 ألف جرعة في آذار/مارس.

وتوقع أبو سل الانتهاء من تلقيح جميع المسجلين على المنصة عند وصول الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس.

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