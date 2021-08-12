توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن قائمة التخصصات الراكدة المعلن عنها، والتي سيتوقف الديوان عن استقبال طلبات المتقدمين لها، لا تشمل خريجي السنوات السابقة، سواء كانوا مسجلين بالديوان أم غير مسجلين، ولا تشمل أيضاً الملتحقين بالتخصصات الراكدة في الجامعات وكليات المجتمع قبل العام الدراسي 2020/2021.

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وأضاف الناصر في بيان صحفي الخميس، أن القرار يشمل من سيقوم بالتسجيل في التخصصات الراكدة بالجامعات وكليات المجتمع اعتبارا من العام الدراسي 2020/2021 فما بعد، وذلك بهدف الحد من التوجه نحو التخصصات الراكدة وتشجيع الطلبة على دراسة التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، و خصوصا المهن والتخصصات التقنية والفنية والتطبيقية والمهنية والحرفية.



وبين أنه ووفقاً لأحكام المادة رقم 40 من نظام الخدمة المدينة يعلن الديوان سنوياً عند نشر الكشف التنافسي في الربع الأول من كل عام عن التخصصات المصنفة بالراكدة، والتي سيتوقف الديوان عن استقبالها وإضافتها لمخزونه، وبخاصة التخصصات التي تقل نسبة التعيين بين المتقدمين فيها عن واحد بالمئة، خلال السنوات العشر الماضية، ويتوفر منها مخزون كاف نسبيا لعدة سنوات قادمة، بهدف عدم استمرار تكدس الطلبات فيها ضمن مخزون الديوان التراكمي، والذي تجاوز 420 ألف طلب توظيف.

