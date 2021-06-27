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الأحد، 27-06-2021 10:01 ص

توقف الضخ المائي عن مناطق في قصبة الكرك

مياه


الوكيل الإخباري - قالت ادارة مياه محافظة الكرك أنه يتم العمل حاليا على إصلاح العطل في أحد مضخات مجمع أبار (KD7) في منطقة اللجون حيث سيتم ايقاف  ضخ المياه عن بعض مناطق قصبة الكرك ومؤتة واجزاء محيطة بقصبة الكرك بهدف لحين إصلاح العطل .اضافة اعلان


وبينت ادارة مياه الكرك في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أن كوادر سلطة المياه في محافظة الكرك  بالتعاون مع إدارة المشاغل المركزية ومديرية الحفر ستقوم بالعمل على اصلاح العطل بأسرع وقت ممكن  داعيا الاخوة المواطنين الى تفهم مثل هذه الأمور التي تقوم سلطة المياه لحين الانتهاء من إصلاح العطل واستئناف الضخ لمناطق الدور المعلنة .

 




 

 


 

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