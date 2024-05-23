الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك في وداع سلطان عُمان لدى مغادرته عمّان

الضمان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026)

الملك يصطحب سلطان عُمان لزيارة متحف الأردن

توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا

اذاعة الاحتلال: إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

إصابة طفلين شقيقين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة الأحد- أسماء

الرئيس الإيراني يوارى الثرى في مسقط رأسه اليوم

اعلام عبري : محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة

5 دنانير انخفاض أسعار الليرة الذهب في الاردن

الخميس، 23-05-2024 11:31 ص

توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا

الأحوال_المدنية-1


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن توقف مؤقت لخدماتها في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك خدمات الدائرة في السفارات الأردنية خارج المملكة، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق "سند".

اضافة اعلان


وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التوقف عن تقديم الخدمات سيكون اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السابعة مساء من يوم غد الجمعة.


وأوضحت الدائرة أن التوقف المؤقت جاء لغايات التحديث على البنية التحتية، والشبكة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ضمن خطة أعمال التحديث والتطوير المستمر لتحسين كفاءة وجودة تقديم الخدمات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

الملك يصطحب سلطان عُمان لزيارة متحف الأردن

520247131331610251425

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة الأحد- أسماء

12202310101049811202213

العبداللات: الأردن بقيادة جلالة الملك يحقق الريادة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

الخدمات

إعلان من الخدمات الطبية - اسماء

375942_60_1658929167

قرار بفتح باب ترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل بالمملكة

1716447671742

إطلاق حوار الدوحة حول تنقل العمالة في المنطقة

أخبار متعلقة
64534d3e0d141

الداخلية: احالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية