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الجمعة، 14-05-2021 09:44 م

توقف ضح مياه الشرب عن مناطق واسعة - اسماء

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، أنه سيتم فجر يوم غد السبت إيقاف محطة الزعتري عن العمل من اجل تركيب محبس رئيسي جديد نظرا لانفجار المحبس الحالي .
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وبين المهندس المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان كوادر الشركة ستعمل ومنذ فجر يوم السبت بأقصى طاقاتها لإنهاء اعمال المحبس الجديد بأقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هذا التوقف سيكون له تأثير على التزويد المائي في العديد من المناطق أملا بأن يكون هذا التأثير في اضيق الحدود الممكنة. 

وبحسب المومني، فإن هذا التأثير سيطال مناطق في محافظة المفرق حيث ستتأثر مناطق (الدجانية، المعمرية، طيب اسم، رجم سبع، سجن ام اللولو، فاع، الحرش) وفي محافظة جرش ستتأثر بلدة (ساكب -حي القصر العالي، حي الجامع القديم، حي وسط ساكب، حي الطور العالي والواطي، حارة الزبيب، كوربات ساكب، الحسينيات، نجدة، الهواية، المسرب، حي ابو سته)، وفي بلدة ريمون سيتأثر (حي التموين العالي، نحلة، دبة البير(المضبعة)، وفي الكتة حي طير الحمام).

وفي لواء الرمثا ستتأثر احياء (مضافة العبد الرزاق،مسجد الفلاح، التطوير الحضري، غرب مديرية مياه الرمثا، خلف المتصرفية، دبة نمر)، أما في لواء بني عبيد ستتأثر في ايدون (حي مسجد الحمود، شرق دوار العيادات، مطعم عبود، مسجد المريان).

 




 

 


 

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