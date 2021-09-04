توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان - اسماء

الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الاردن "مياهنا"، السبت، إنّ أعمال صيانة طارئة داخل خزان وادي السير الشرقي ستؤثر جزئيا على برنامج توزيع المياه لمناطق محددة في لواء وادي السير بمحافظة العاصمة.



وأوضحت الشركة، في بيان صحافي اليوم، أنها اضطرت نتيجة أعمال الصيانة لوقف التزويد من خزان وادي السير العلوي، مؤكدة أن فرقها الفنية تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الصيانة واستئناف ضخ المياه وفق برنامج الدور المعد مسبقا.



وأشارت الشركة إلى أن وقف التزويد سيؤثر على مناطق: الدربيات، والدبة، وأبو السوس، وإسكان السلطة، وإسكان الأطباء، ووادي الشتا، والبحاث، وخربة سارة، وحي الصنوبر، والذراع.

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