الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 05:25 م

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان - اسماء

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 الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الاردن مياهنا، اليوم الأربعاء، إن خللا فنيا طارئا بمحطة زي سيؤثر جزئيا على برنامج ضخ المياه لمناطق محددة في لواء الجيزة بمحافظة العاصمة.

وأضافت الشركة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن فرق الشركة الفنية تعمل على إصلاح الخط، مؤكدة استئناف الضخ فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

وتاليا المناطق المتأثرة: أجزاء من مرج الحمام، والياسمين، والمقابلين، والبنيات، وعبدون، والنزهة، وجبل الحسين، وأجزاء من لواء الجيزة.

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