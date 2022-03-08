الأربعاء 09-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 11:47 م

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - اسماء

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الوكيل الاخباري - قالت شركة مياه الاردن "مياهنا" إن انقطاع التيار الكهربائي المزود لمحطات رفع زي أوقف ضخ المياه مؤقتاً من المحطة لمناطق محددة في محافظتي؛ العاصمة عمان والبلقاء.اضافة اعلان


وكانت شركة الكهرباء الوطنية بدأت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة مبرمجة، قبل أن يحدث لديهم خلل فني طارئ مساء اليوم ادى الى انقطاع الكهرباء عن محطات رفع منظومة محطة زي.

وتأثرت عدد المناطق بمحافظة العاصمة ومنها: جبل النزهة، جبل الحسين، الجبيهة (ضاحية الامام الغزالي، منطقة اللوزيبن خلف سيفوي الجبيهة)، دابوق، الكمالية، المقابلين، ضاحية الياسمين، البنيات، حي الصحابة، رجم عميش الحسينية.

كما ستتأثر بعض المناطق جزئيا بمحافظة البلقاء: قصبة السلط: العامرية، البقعان، ضاحية الزهور، كفر هودا، الرابح، المصلى، عين سعدى، منطقة شمال السلط: الرميمين البلد، الوسية، جلعد، ام العمد، الديرة، السحلولية السفلي، منطقة الصبيحي وقضاء العارضة، وادي الناقة.
وعين الباشا: ام صفاتين، ام عليقة، باب عمان، حي الخرابشة، والبقعة منطقة نابلس، الى جانب مناطق الشمال، سلحوب، ام الدنانير، ام سنديانة، ام انجاصة.

أما المناطق المتأثرة في الفحيص هي: الحمر، حي العكارشة، السقيرية، الرهوة، الظهرة

وفي ماحص ستتأثر مناطق: الجامع القديم، المهندسين، حي السعايدة، الاميرة رجوة، جامع ابو بكر اضافة الى منطقة نزول وادي شعيب.

 




 

 


 

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