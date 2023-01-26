توقف ضخ المياه عن مناطق في لواء البادية الشمالية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ في مناطق بلواء البادية الشمالية من محطة روضة الأميرة بسمة ومحطة عمرة وعميرة بسبب أعمال صيانة للمحطتين.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن توقف الضخ سيبدأ الأسبوع المقبل على النحو التالي:

- محطة روضة الأميرة بسمة من صباح يوم الأحد 2023/1/29 ولغاية مساء يوم الثلاثاء 2023/1/31، وستتأثر أدوار أم الجمال بهذا التوقف.

- محطة عمرة وعميرة يومي الأربعاء والخميس الموافق (1-2)/2023/2، وستتأثر مناطق عمرة وعميرة وحي الرجيبة وسبع أصير بهذا التوقف.

وأكدت الشركة بأنه سيتم استئناف التزويد المائي وحسب البرنامج المعتاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.