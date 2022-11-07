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الإثنين، 07-11-2022 05:25 م

توقف ضخ المياه 52 ساعة عن مناطق في عمان والسلط - اسماء

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في شركة مياهنا، ابراهيم القبيلات، إن وقف ضخ المياه المبرمج عن العاصمة والبلقاء جاء بهدف استدامة عمل محطة زي، واستمرارية انتاج 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا، أي ما يعادل 95 مليون متر مكعب من المياه سنويا، لا سيما أن العاصمة والبلقاء أهم مصدر لشركة زي.

وأشار القبيلات خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، إلى أن ضخ المياه المبرمج سيتوقف صباح يوم الاثنين القادم 14/11/2022 ولغاية يوم الخميس 17/11/2022، اي بواقع 52 ساعة.

ولفت إلى أن شركة مياهنا لا يوجد لديها القدرة الفنية لتعويض المشتركين عن فترة توقف ضخ المياه للمشتركين، مضيفا أن الرهان اليوم على المشتركين وكيفية تحملهم توقف ضخ المياه.

وأضاف أن الشركة قامت بتحديد جميع المناطق التي ستتأثر بوقف ضخ المياه المبرمج، بحيث يمكن للمواطن أن يأخذ الاحتياطات الكاملة حتى لا ينقطع من المياه، مشيرا إلى أنه اذا كان الشركة ستبحث القدرة على تزويد المواطنين بالمياه، عن طريق الصهاريج.

ودعا القبيلات المواطنين لترشيد استهلاك المياه خلال فترة التوقف المبرمج، وشدد على استخدام المياه للضرورة، ويجب أن يدرك المواطن أن توقف المياه هو من مصلحته.

*المناطق التي سيتوقف عنها ضخ المياه:

قال القبيلات إن المناطق التي سيتوقف عنها ضخ المياه المبرمج ستكون كالآتي:

محافظة العاصمة وهي ( بدر، الرباحية الشمالية، الشميساني، عرجان، الياسمين، حي الصحابة، أم السماق، الروابي، المدينة الرياضية، الرابية، البنيات، عميش، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين، جبل عمان، اللويبدة، المقابلين، مرج الحمام، ضاحية الأمير راشد، الجندويل (حديقة الوحدة)، العبدلي، جبل القصور المنخفض، ناعور (البلد)، حي المنصور، الجبيهة، طبربور - (حي الشهيد الجنوبي)، وادي الحدادة، أم زويتينة، شفا بدران، طبربور - (القرطوعية)، دابوق، الكمالية، الفردوس، البيادر، دير غبار، عبدون، الخزنة خلف مستشفى الملكة علياء، أجزاء من ضاحية الرشيد) .

أما مناطق السلط وضواحيها فستشمل (البلد، شارع الميدان، نقب الدبور السفلي، الجدعة، حزير، وادي شعيب، وادي الشجرة، حي أبو ساعد، السلالم السفلي، الحلبي، ضاحية الزهور، شارع الخضر، البقيع، شارع الثلاثين، كفرهودا الرابح، دعم الغزالات، أبو القيقب، حي الفردوس، شارع الفريد، الميسه، جسر زي، عرقوب المصلى، الصوانية).

وسيشمل القطع جميع مناطق قضاء العارضة "الصبيحي"، ( أم جوزة، أم القرام، سلعوف، الديرة، أم العمد، جلعد، السوسنة، الوسية، الرميمين، الأشرفية، وادي الحور، اليزيدية، السحلولية، سجن الرميمين، ضاحية الزهراء، الرويسات).

ولواء عين الباشا ستشمل مناطق (سلحوب "الجعيدية، حي الشعارات المدورة، الخروبة ، التقوى" الحنو، السليحي، أم الدنانير، أم انجاصة، الكرامة، حي الأمير علي، موبص، أبو نصير، سكان قاقيش، تطوير حضري، خرشا).

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