السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 12:32 م

توقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في المملكة غدا

ماء-مياه-شرب-حنفية


الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا ان توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم لاعمال الصيانة الوقائية المبرمجة سيبدا اعتبارا من صباح يوم غد الاحد الموافق 21/11/2021 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 هو فقط لهذا الأسبوع فقط  ؛ بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية سنوية مبرمجة .


وان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هذا الاسبوع فقط هي على النحو التالي : 

محافظة العاصمة عمّان:

اضافة اعلان


 الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية،الشميساني ، ضاحية الاستقلال. ضاحية الامير حسن ، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة ، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ، شفابدران ،ابو نصير،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،خلدا،مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضه ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح أجزاء من لواء الجيزة.

 

محافظة الزرقاء 


المنطقة الغربية من الزرقاء ، أجزاء من لواء الرصيفة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئاسة

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

حدود جابر

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

ff

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

لصد الهجمات الإلكترونية.. هل ينشئ الخليج مركزاً موحداً للأمن السيبراني؟ (1)

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

55dfc31a-399e-4a46-ba23-cdcfae547e37

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

طلبة 1

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

أخبار متعلقة
تشارلز-3

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

201905010241284128

توضيح حول انقطاع المياه عن مناطق في المملكة لمدة أسبوعين

مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

137561_1_1577803775

اعلان من وزارة المياه بشأن طرح مناقصات جديدة

10202116133834998801494

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

main_image5e7f961889330

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح