توقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في المملكة غدا

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا ان توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم لاعمال الصيانة الوقائية المبرمجة سيبدا اعتبارا من صباح يوم غد الاحد الموافق 21/11/2021 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 هو فقط لهذا الأسبوع فقط ؛ بهدف اجراء أعمال صيانة وقائية سنوية مبرمجة .





وان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة هذا الاسبوع فقط هي على النحو التالي :



محافظة العاصمة عمّان:

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الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية،الشميساني ، ضاحية الاستقلال. ضاحية الامير حسن ، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة ، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ، شفابدران ،ابو نصير،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،خلدا،مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضه ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح أجزاء من لواء الجيزة.

محافظة الزرقاء



المنطقة الغربية من الزرقاء ، أجزاء من لواء الرصيفة.

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