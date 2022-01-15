توقف عمل الباص السريع و "باص عمان" عند الساعة 5 مساء - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة "باص عمّان"، إيقاف الحافلات التابعة لباص عمّان والباص سريع التردد عن العمل في تمام الساعة 5 مساءً يوم غدٍ الأحد بسبب الظروف الجوية الراهنة. اضافة اعلان





وقالت إدارة "باص عمان" إنه "بناءً على حالة الطقس الراهنة، نوّد التنويه بأنه سيتم إيقاف الحافلات التابعة لباص عمّان والباص سريع التردد عن العمل يوم غدٍ الأحد الموافق 2022/1/16 في تمام الساعة 5 مساءً وذلك حفاظاً على سلامتكم".



وأضافت، "سيتم الإعلان عن أي تحديثات بخصوص ساعات العمل للأيام التالية على صفحاتنا بما يتناسب مع حالة الطقس السائدة".



ودعت الأردنيين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.



