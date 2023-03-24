توقيت عمل جسر الملك حسين خلال رمضان

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور عن توقيت عمل جسر الملك حسين خلال شهر رمضان وكما يلي :



تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب,السياحة و ,vip,الدبلوماسيين , المركبات) والمغادرين باتجاه الضفه الغربية عند الساعه (8:00) الثامنة صباحا.



* مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (8:30) الثامنة والنصف مساء.



*مغادرة آخر باص سياحة مركبات خاصة عند الساعه (7:30) السابع والنصف مساء.



*مغادرة آخر باص vip دبلوماسيين عند الساعه (9:30) التاسعة والنصف مساء.



*تبدأ حركة الشحن عند الساعة (7:30) السابعة والنصف وتنتهي عند الساعه (4:00)الرابعه عصرا.



*خلال شهر رمضان المبارك يتم إغلاق الجسر قبل موعد الإفطار بنصف ساعة



ودعت جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

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