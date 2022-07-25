الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الإثنين، 25-07-2022 11:17 ص

توقيع أول اتفاقية للشركة الأردنية الفلسطينية بقيمة مليون دولار

image (84)


الوكيل الإخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية تصدير 500 طن من محصول الفلفل الهنغاري بأنواعه بقيمة مليون دولار.

وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية جباكو والتي وقعها عن الشركة المدير العام علاء أبو الخير مع عدد من شركات وسيطة من جنسيات مختلفة.

وبين الحنيفات أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعمل على التواصل مع المزارعين لتوقيع الاتفاقيات اللازمة لتغطية هذه الاتفاقية وأن الشركة تعمل وفق خطة عمل زمنية على فتح أسواق جديدة ولديها مفاوضات مع شركات في هولندا وبريطانيا لغايات تصدير تمر البرحي والمجهول والفراولة وعدد من المحاصيل، الأمر الذي يتماشى مع توجهات مجلس إدارة الشركة في الوصول الى الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع المزارعين.

اضافة اعلان

 

وأكد على تركيز الشركة على الالتزام في الوفاء بتلك الاتفاقيات لما لذلك من أثر في وضع الأردن وفلسطين على الخارطة التسويقية للمنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأشار الحنيفات إلى افتتاح فرع الشركة في فلسطين خلال الأسابيع القادمة وهذا ضمن الفترة الزمنية المقررة لخطة عمل الشركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720222423469636614400

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

7202221144933732706951

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

1658770764160

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

5

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

5

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

555

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

أخبار متعلقة
290601753_393127572848954_1483142499946750253_n

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

article_img743

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

prison_execution_489977573

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

-2056948797

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

06-1597303232

تنشيط السياحة: فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك

image (73)

سفير المكسيك في الأردن: المملكة دولة مستقرة وبوابة لأسواق المنطقة