توقيع أول اتفاقية للشركة الأردنية الفلسطينية بقيمة مليون دولار

الوكيل الإخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية تصدير 500 طن من محصول الفلفل الهنغاري بأنواعه بقيمة مليون دولار.



وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية جباكو والتي وقعها عن الشركة المدير العام علاء أبو الخير مع عدد من شركات وسيطة من جنسيات مختلفة.



وبين الحنيفات أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعمل على التواصل مع المزارعين لتوقيع الاتفاقيات اللازمة لتغطية هذه الاتفاقية وأن الشركة تعمل وفق خطة عمل زمنية على فتح أسواق جديدة ولديها مفاوضات مع شركات في هولندا وبريطانيا لغايات تصدير تمر البرحي والمجهول والفراولة وعدد من المحاصيل، الأمر الذي يتماشى مع توجهات مجلس إدارة الشركة في الوصول الى الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع المزارعين.

اضافة اعلان

وأكد على تركيز الشركة على الالتزام في الوفاء بتلك الاتفاقيات لما لذلك من أثر في وضع الأردن وفلسطين على الخارطة التسويقية للمنتجات والمحاصيل الزراعية.



وأشار الحنيفات إلى افتتاح فرع الشركة في فلسطين خلال الأسابيع القادمة وهذا ضمن الفترة الزمنية المقررة لخطة عمل الشركة.