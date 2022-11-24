توقيع اتفافية لتنفيذ مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي

الوكيل الإخباري - مندوبة عن رئيس الوزراء، وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف ترعى توقيع اتفاقية بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وشركة دار الهندسة للتصميم والإشراف الهندسي، لتنفيذ خدمات الاستشارات التصميمية والإشراف الهندسي لمشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

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يذكر أن الحكومة الأردنية والصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد وقعا في السادس من شهر حزيران الماضي اتفاقية استثمار وتطوير وتنفيذ مشروع الرعاية الصحيَّة، بحجم استثمار بنحو (400) مليون دولار أمريكي، وفرص عمل ستزيد عن خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم.