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الخميس، 09-09-2021 06:55 م

توقيع اتفاقيات المنح المالية لرواد الأعمال من منتسبي قلب عمان 2

وزارة-العمل


الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم الخميس، أن وزارة العمل تُقدر كل الجهود التي تبذل في مجال تدريب وتشغيل الشباب لينخرطوا في سوق العمل بعد تمكينهم بالمهارات اللازمة وحثهم على الابتعاد عن التفكير بطريقة تقليدية حتى لا يصلوا إلى طريق مسدود تحرمهم من بناء مستقبلهم.

وأعرب الشمالي خلال حفل توقيع اتفاقيات المنح المالية لرواد أعمال من منتسبي برنامج "قلب عمان 2"، عن تقديره لجهود مركز تطوير الأعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وأمانة عمان الكبرى بإنجاز "برنامج قلب عمان 2" الذي يهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وسبل العيش المستدام للشباب في منطقة وسط عمان، من خلال دعم مشاريعهم الريادية.

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