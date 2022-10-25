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الثلاثاء، 25-10-2022 05:20 م

توقيع اتفاقيات لتأسيس 32 مشروعا في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لتأسيس 32 مشروعا رياديا وإنتاجيا زراعيا في محافظة الطفيلة.

وقالت مديرة المنح في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندسة إيمان عطية إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالشراكة مع الحكومة الهولندية، من خلال نافذة دعم وتطوير سلسلة القيمة ونماذج الأعمال الريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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