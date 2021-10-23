توقيع اتفاقية أمن وحراسة بين اليرموك و المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة اليرموك والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم السبت، اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة بتوفير الأمن والحراسة لمرافق ومنشآت الجامعة وأبوابها.



وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، عن اعتزاز أسرة الجامعة، بالقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنتسبيها ومتقاعديها، مشيدا بدور المؤسسة الوطني والريادي الكبير، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.

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